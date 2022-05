MP do Auxílio Brasil pode ser analisada pelo Senado ainda esta semana

Inicialmente, a MP previa o pagamento de R$ 400 até o fim deste ano, mas o texto foi modificado na Câmara dos Deputados para que esse piso seja permanente (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Após ser aprovado pela Câmara dos Deputados, na última quarta (27/4), a Medida Provisória que institui complementar o valor do Auxílio Brasil até que ele chegue a R$ 400 por família será analisada no Senado. A proposta, que também prevê a transformação do auxílio em um benefício permanente, pode ser votada ainda esta semana.