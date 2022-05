Fora da agenda, Bolsonaro encontra com o Alto Comando do Exército

Fora da agenda, Bolsonaro se reúne com o Alto Comando do Exército (foto: Reprodução/ Ministério da Defesa) O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira (3/5) da reunião do Alto Comando do Exército, no Quartel-General (QG), em Brasília. O encontro não consta na agenda oficial do presidente. O chefe do Executivo costuma participar de compromissos do tipo no Exército.





Entre os presentes, estava o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que deverá se encontrar ainda hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, em meio aos preparativos das urnas eletrônicas para as eleições.





Após a reunião, o Ministério da Defesa divulgou uma nota por meio das redes sociais em que informou apenas que “na ocasião, foram discutidos assuntos de interesse da Defesa Nacional”.









Depois, Bolsonaro seguiu para o Ministério da Defesa, acompanhado de Paulo Sérgio. Ao final, não falaram com a imprensa.





Crise

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, também tem um encontro marcado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira, para discutir a relação entre os dois Poderes. Os ânimos estão acirrados desde o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).



