Populares fecham Andradas em defesa do transporte público mais barato

Avenida dos Andradas ficou fechada em frente à Câmara Municipal (foto: Karoline Barreto/CMBH)

A Avenida dos Andradas, em frente à Câmara Municipal de Belo Horizonte, ficou fechada por manifestantes no fim da tarde desta terça-feira (3/5) por causa de uma manifestação. Moradores da Vila Maria, integrantes da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo da capital, queimaram pneus na pista de acesso ao bairro.

Os manifestantes carregavam faixas e cartazes em defesa da aprovação do subsídio municipal ao transporte coletivo na cidade e em função de uma desapropriação de um terreno, de acordo com militares. Em conversa com a polícia, o grupo deixou a pista e se concentra nas proximidades da casa legislativa.

Mas apesar dos protestos com interdição da via, o trânsito para quem segue no sentido bairro ainda está bem congestionado, em função também do movimento de volta para a casa bem como de torcedores a caminho do Independência para o jogo entre América e Atlético, pela Copa Libertadores da América.