Homem procura PM após ter vídeos de sexo divulgados por site pornô

Casal que teria sido vítima do site pornográfico reside em Campo Florido, no Triângulo Mineiro (foto: Creative Commons/Divulgação)

Um homem de 49 anos procurou a Polícia Militar de Campo Florido, no Triângulo Mineiro, depois que um site pornográfico que se intitula como sigiloso e privado teria divulgado indevidamente fotos e vídeos de relações íntimas dele com a esposa. O material foi copiado e compartilhado diversas vezes na internet.









Conforme o relato do homem à PM, o site é utilizado para casais fazerem postagens e interações entre eles. Todos que participam são pessoas acima de 18 anos de idade.





A vítima contou também aos militares que a publicação das fotos e vídeos de sexo com a esposa para as mídias sociais é de responsabilidade do site, que possui o controle sobre seus usuários.





O homem solicitou providências futuras contra a empresa administradora da página de conteúdo pornográfico, bem como a qualquer pessoa que propagar o material íntimo do casal.





A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais se será instaurado um inquérito policial para investigar o suposto crime e recebeu a seguinte resposta:



“Sobre os fatos registrados nesta segunda-feira (2/5), em Campo Florido, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o caso e a investigação encontra-se em andamento”.