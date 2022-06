Homem é assassinado com vários tiros na porta de casa em Itabira

Homem foi socorrido mas deu entrada no Pronto Socorro já sem vida

Um homem de 37 anos foi assassinado na noite de terça-feira (14/6), na porta de sua casa, localizada no Laboriaux, zona rural de Itabira, na região Central de Minas Gerais. F.A.M. foi baleado várias vezes e, mesmo socorrido por um primo e levado ao Pronto Socorro da cidade, não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida à unidade médica.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h40. O Samu foi acionado mas, chegando ao local, constatou que a vítima já havia sido transportada por parentes.

Os suspeitos do crime teriam chegado em uma moto e iniciado uma discussão com a vítima, alegando que ela e seu irmão estariam perseguindo uma mulher, que seria namorada de um homem atualmente preso, sendo essa a possível motivação do crime. Em dado momento, um dos homens atirou diversas vezes contra F.A.M. Os autores fugiram na mesma moto em que chegaram.

Os suspeitos ainda não foram identificados e ainda não se sabe as características da moto utilizada no crime. A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local, onde recolheu cápsulas e projéteis. A corporação irá abrir inquérito para investigar o caso.