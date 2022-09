Homem é morto a tiros no aglomerado Morro das Pedras

Ainda não se sabe a motivação do crime (foto: Reprodução)

Um jovem de 21 anos foi morto com sete tiros na madrugada desta quarta-feira (7/9), na Vila Antena, no aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados via rádio e, ao chegarem ao endereço, encontraram a vítima caída com um edredom cobrindo o corpo.

O Samu foi acionado e confirmou o óbito. Uma mulher se identificou como mãe da vítima e informou aos militares que ela colocou o edredom no corpo do filho.

Um irmão do jovem baleado também se identificou e contou que emprestou a moto para a vítima na terça-feira para que pudesse fazer entregas via aplicativo. Às 22h, ele encerrou as entregas e parou a motocicleta em um local conhecido como “Bar da Central”.

De acordo com o irmão, por volta das 2h da manhã, a vítima entrou em contato por mensagem e combinou de encontrá-lo. Preocupado com a demora, o irmão foi até o bar e se deparou com a vítima caída.

O irmão do jovem morto também informou que a vítima recebeu ameaças no mês passado, mas não soube identificar o autor das ameaças nem a possível motivação.



A vítima foi atingida por três tiros na cabeça, dois nos braços e dois no tórax.

Com ele, a polícia encontrou uma bucha de maconha e um dichavador, usado para moer erva, no bolso.

Até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi repassado para a Polícia Civil.