Polícia Federal prende homem com mais de R$ 13 mil em cédulas falsas

Cédulas falsas são apreendidas pela Polícia Federal em Ipatinga, no Vale do Aço (foto: Divulgação)

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (6/9) um homem que carregava R$ 13.050 em cédulas falsas em Ipatinga, no Vale do Aço.A prisão ocorreu após informações repassadas pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda, com auxílio dos Correios. Foi informado que um suspeito havia recebido uma encomenda contendo dinheiro falso.Foram encontrados com o suspeito: 61 notas de R$ 50, 80 de R$ 100 e dez cédulas de R$ 200.Apesar da similaridade com as notas reais, com elementos de segurança parecidos, o número de série se repete, o que não acontece com as verdadeiras.O homem foi indiciado pelos policiais pelo crime de adquirir moeda nacional falsificada. Caso seja condenado, a pena é de três a doze anos e multa.