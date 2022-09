Pai de adolescente denuncia empresário que teria enviado fotos do pênis

O pai de uma adolescente de 16 anos denunciou um empresário do segmento de moda à Polícia Militar (PM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito teria enviado fotos do pênis para a jovem, por meio do Messenger do Facebook.

Segundo informações divulgadas pela “Coluna Sentinela”, do Jornal da Manhã, consta no boletim de ocorrência que o denunciante declarou que as fotos do órgão genital estavam com o nome do empresário.