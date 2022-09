Homem é morto a tiros por dívida com tráfico de drogas

Quando a polícia chegou no endereço, o homem já estava caído no chão (foto: Reprodução)

Um homem de 31 anos foi morto a tiros em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (5/9).





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por moradores do bairro São Vicente de Paula, que afirmaram ter escutado disparos de arma de fogo. Quando a viatura chegou ao endereço indicado, a vítima estava caída no chão. O homem morreu no local.

A polícia recebeu informações de que quatro homens foram vistos fugindo do local após o crime. Os militares fizeram buscas, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Em conversa com a polícia, familiares da vítima informaram que o homem estava sendo ameaçado por ter dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que ele apresentava três perfurações.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).