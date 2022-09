Vigia surta e atira dentro do Museu do Ouro de Sabará

Durante surto, vigia atirou ao menos dez vezes dentro de museu (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Um homem de 34 anos que trabalha como vigilante do Museu do Ouro de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso nesta segunda-feira (5/9) após fazer funcionários de reféns, dentro do imóvel. Informações iniciais dão conta que o vigia teve um surto. Ninguém ficou ferido.