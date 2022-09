Dupla armada invade supermercado e rouba R$ 46 mil

Polícia Militar encontrou R$ 923 em carrinho de compras abandonado após fuga de suspeitos (foto: PMMG / Divulgação) Um homem de 32 anos foi preso suspeito de assaltar um supermercado, no Bairro Jardim Alterosa, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (5/9). Outro homem, ainda não identificado e que teria participado da ação, conseguiu fugir do local.









Logo em seguida, os homens fugiram do estabelecimento a pé. Eles levaram o material dentro de um carrinho de compras, que foi deixado em uma rua próxima ao supermercado.

Identificação

Ainda segundo a Polícia Militar, com ajuda do 66º Batalhão da corporação, os militares identificaram o homem de 32 anos pela localização da tornozeleira eletrônica que ele usa. O rastreamento apontou que o suspeito esteve, tanto no supermercado, quanto no local em que o carrinho de compras foi abandonado.





O homem foi preso no Bairro Sapucaias, também em Betim. Ele não resistiu à prisão, mas negou participação no crime.





Com o suspeito, a polícia recuperou o celular de um dos funcionários. Além disso, os R$ 953 que haviam sido roubados foram encontrados em uma mochila no carrinho de compras usado na fuga.