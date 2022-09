VÍDEO: Piloto de motocross, de 18 anos, morre durante prova em Minas

Douglas Nunes Andreatta perdeu o controle da moto; organização do evento se manifestou através das redes sociais. (foto: foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um jovem de 18 anos morreu, no último domingo (4/9), após cair de uma moto em um campeonato de motocross que acontecia na cidade de Itabirinha, no Vale do Rio Doce.

A prova começou às 11h30 e o acidente foi logo no começo da etapa da Copa Norte de Motocross.

Douglas Nunes Andretta, de 18 anos, era natural de Colatina no Espírito Santo e aparece no canto esquerdo do vídeo que o jornal Estado de Minas teve acesso.

Com mais de 100 pilotos de várias regiões do Brasil, a prova continua. Ao final do vídeo, é possível ver um dos participantes parando a moto e prestando os primeiros socorros ao piloto.

Andretta chegou a ser atendido por uma equipe de um hospital de Itabirinha, mas o jovem morreu na hora. O local foi interditado pela Polícia Militar e a competição encerrada.

A prefeitura municipal declarou luto oficial de três dias na cidade.

Veja na íntegra:

“É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Itabirinha lamenta o acidente ocorrido durante uma das corridas da 3ª Etapa da Copa Norte de Motocross que lamentavelmente levou a morte do piloto Douglas Nunes Andreatta, de 18 anos, natural de Colatina-ES.

O Município decretou Luto Oficial por 3 (três) dias e está prestando toda assistência à família. Expressamos nossos sinceros sentimentos e lamentações. Que Deus conforte a todos os familiares.

Para o momento, se necessárias novas informações serão comunicadas pelos canais oficiais da Prefeitura.”

O jornal Estado de Minas entrou em contato com os organizadores do evento através de e-mail, mas não obteve resposta.

A página oficial do evento também se posicionou sobre o assunto. Leia:

“A Equipe Guerra Cross, na pessoa de seu diretor Marcelo Guerra, vem a público lamentar com profunda dor, o acidente que custou a vida de um jovem com um grande futuro pela frente. Douglas foi um piloto que cresceu em nosso meio, participando de nossos eventos e hoje infelizmente nos deixou. Deus conforte os corações dos familiares e amigos.”

O velório de Douglas aconteceu na manhã desta segunda-feira (5/9), na Capela Mortuária do Bairro Honório Fraga, em Itaguaçu-ES.