Carro cai em ribanceira e mata três pessoas

Outras três pessoas ficaram feridas; não foi revelado o grau de parentesco dos passageiros (foto: Polícia Militar Rodoviária ) Três pessoas morreram após carro cair em uma ribanceira, na noite deste domingo (4/9), na Rodovia MG-164, em Pedra do Indaiá, na região Oeste de Minas Gerais. Outras três vítimas ficaram feridas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro modelo Toyta Corolla capotou diversas vezes ao cair em uma ribanceira, com desnível de, aproximadamente, 100 metros. Todos os seis passageiros foram ejetados do veículo.









A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atendeu um homem, de 42 anos, com ferimentos graves. Ele foi encaminhado a um hospital da região. Outra passageira não identificada estava consciente e estável, e foi encaminhada por outro órgão de atendimento.





Não foi revelado o parentesco entre os passageiros. Além dos Bombeiros, esteve no local as Unidades de Suporte Básico de Formiga e as Unidades de Suporte Avançado de Formiga e Divinópolis.