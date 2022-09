BH tem céu nublado, mas sem chuva nesta segunda-feira (05/09)

O tempo ficará estável em BH, com céu nublado durante o dia. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá o dia nublado nesta segunda-feira (5/9), com mínima de 13,4°C e a máxima pode chegar aos 25°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste de BH, foi registrada sensação térmica de -6°C, entre 3h e 4h.



Apesar do aumento das nuvens, o tempo permanece seco na capital, com umidade do ar abaixo de 30%.

Na maior parte de Minas Gerais, o céu ficará claro à parcialmente nublado durante o dia e a umidade também deve ficar abaixo de 30%, no Noroeste e Norte do estado. Porém, há possibilidade de chuva fraca no Sul e no Vale do Jequitinhonha.

A menor temperatura registrada em Minas foi em Maria da Fé, no Sul de estado, onde os termômetros marcaram 7°C.



A Região Norte de Minas deve registrar as maiores temperaturas do estado, podendo chegar aos 37°C à tarde.

