Duas pessoas morrem em acidente na MGC-259, em Minas

Acidente em Gouveia deixa dois mortos (foto: Divulgação/CBMMG) Duas pessoas morreram em um acidente na madrugada deste domingo (11/9), na rodovia MGC-259, em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha.





De acordo com os militares, uma mulher que estava em um dos carros morreu no local e o motorista, com diversas fraturas, foi levado pelo SAMU ao Pronto Atendimento Santa Isabel, na cidade próxima, Diamantina.



A outra pessoa que morreu no acidente foi um homem que estava no outro veículo.