Vídeo: quadrilha invade oficina de empresa e furta equipamentos

Momento em que parte do grupo furta a máquina de solda da oficina da empresa (foto: Reprodução)

Seis homens estão sendo procurados pela Polícia Militar (PM) de Uberaba depois que foram flagrados por câmeras de segurança de empresa do segmento de maquinários e equipamentos, do bairro Gameleiras, invadindo e furtando da oficina do local, uma máquina de solda e dois cilindros de gás.

Na primeira ação, os seis suspeitos são vistos chegando em dois carros, sendo que, em seguida, quatro dos homens, com o uso de alicates, cortam correntes e rompem as trancas do portão da oficina da empresa.

Pouco tempo depois, parte do grupo coloca a máquina de solda e um cilindro de gás no porta-malas dos veículos e, em seguida, os suspeitos fogem tomando rumo ignorado.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, cerca de uma hora depois, parte dos suspeitos ainda retornaram à empresa para furtar o segundo cilindro de gás, que havia ficado para trás depois que um dos suspeitos deixou ele cair ao solo, durante a primeira ação criminosa.