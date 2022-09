Mulher é presa ao tentar vender Uno furtado por R$ 500

Segundo a PM, foram furtados um Fiat Uno Mille cinza e um Fiat Brava preto, ambos da mesma vítima (foto: PMMG/Divulgação)

Uma mulher, de 30 anos, foi presa após tentar vender um Fiat Uno Mille cinza por R$ 500, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de BH. A Polícia Militar foi acionados por volta das 3h pela vítima do furto.

De acordo com ela, o carro tinha sido roubado horas antes da garagem. Além do Uno, um Fiat Brava preto também foi levado. O dono dos veículos explicou aos policiais que a sua garagem foi arrombada, e algumas chaves de carros, que estavam estacionados na frente da casa, foram roubadas.

A mulher presa por suspeita do roubo foi encontrada pelos militares na mesma região do roubo, dentro do Uno. Ao verificar a placa, a polícia confirmou o furto. A suspeita não deixou claro se o o crime foi cometido por ela mesma ou por outras pessoas, porém ela confirmou que ficou responsável pela venda do veiculo roubado.

O Uno Mille cinza foi removido para o pátio da Prefeitura de Contagem e a autora do crime foi levada para a 2° Delegacia de Plantão da cidade.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais