Bombeiros fazem buscas no Rio Doce para encontrar mulher sequestrada

Militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no Rio Doce, no Bairro Santa Rita, tentando localizar Analice (foto: Roberto Higino Divulgação)

Policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na tarde desta terça-feira (27/9) por Analice Ramos de Oliveira, de 50 anos, sequestrada na última sexta (23/9), em Governador Valadares.Os trabalhos foram feitos no Rio Doce e em duas ilhas do rio, no Bairro Santa Rita, onde Analice morava. O cão farejador Bono auxiliou nas buscas.Denúncias anônimas e a confissão de um dos suspeitos presos pela Polícia Civil levaram os agentes ao local onde supostamente estaria a mulher. Os trabalhos se encerraram sem sucesso na terça-feira, mas serão retomados nesta quarta (28/9).A prisão do segundo suspeito pelo Serviço de Inteligência do 6º Batalhão da PM, na noite de segunda-feira (26/9), trouxe novos detalhes sobre os sequestradores e a localização da mulher.Depois de um minucioso rastreamento, a PM descobriu o endereço da casa onde o carro usado no sequestro estava escondido, no bairro Castanheiras, em Valadares.Com queimaduras pelo corpo, o rapaz disse aos policiais que sabia apenas o apelido do homem que pediu para que ele guardasse o carro em sua casa - identificou-se como “Zói”.Responsável pela investigação do caso, o delegado Mardio Bento, da Polícia Civil de Minas Gerais, informou que a perícia técnica está trabalhando para ter uma conclusão objetiva de que o carro incendiado às margens da BR-381 foi usado no sequestro.Ele ainda pediu que a população colabore com denúncias sobre Analice, garantindo o absoluto sigilo, e garantiu empenho para encontrar a vítima.