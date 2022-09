Vídeo: mulher dá à luz em rodovia com auxílio da PM em Vespasiano

Momento no qual o parto é finalizado foi registrado em vídeo na madrugada desta terça-feira (27/9) (foto: PMMG/Divulgação)

Em Vespasiano, na Grande BH, uma mulher deu à luz um menino às margens da MG-10, na madrugada desta terça-feira (27/9), com o auxílio de policiais militares. O momento foi registrado em vídeo pelos agentes.Segundo a PM, durante patrulhamento na rodovia, na altura do bairro Morro Alto, militares do 36° Batalhão da Polícia Militar foram abordados pelo marido da parturiente. Ele informou que a esposa estava no banco traseiro do seu carro, prestes a ter a criança.