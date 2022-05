Recém-nascida sofre traumatismo craniano após queda em parto em BH

Bebê nasceu de forma instantânea e sofreu uma queda em maternidade de BH (foto: Reprodução/TV Alterosa)

Uma bebê recém-nascida precisou passar por cirurgia às pressas no Hospital João XVIII depois de sofrer traumatismo craniano ao nascer. A mãe, Josiane Marques Pereira, estava para dar à luz na Maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte, e se sentiu mal na sala de recepção. No mesmo instante, a criança veio ao mundo e bateu forte a cabeça no chão.

Segundo Josiane, houve demora excessiva para que ela fosse atendida por um médico, sem que houvesse tempo de evitar o incidente.





“Eu via gente entrando e saindo, outros pacientes, e nada de me chamar. As contrações foram aumentando e fui ficando sem paciência, indo para lá e para cá. Perguntei o porquê da demora e falaram para mim que era para sentar que eu seria a próxima. Sentei e a bolsa estourou”, contou a mãe.





“Entre o estouro da bolsa e ela nascer, foi um minuto. E aí bateu no chão”, acrescenta.





A cirurgia sofrida pela recém-nascida durou cerca de três horas. O relatório do Hospital João XVIII mostrou que, além do traumatismo craniano, a criança teve um quadro de hemorragia. Ela teve alta na quarta-feira (11/5) e passa bem.





Josiane registrou boletim de ocorrência na polícia denunciando maus-tratos da direção do hospital. O caso será investigado.





“Tentamos criar forças e voltar com o lado psicológico normal. Queira ou não, ela agora precisa de cuidado. Eu preciso estar bem para isso. Mas é uma cena que não vou esquecer nunca”, avisa a mãe.

O Estado de Minas procurou a Maternidade Sofia Feldman para explicar o incidente, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem. Ela será atualizada quando houver um retorno.

Com informações da TV Alterosa