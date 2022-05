MTST denuncia invasão em ocupação em Montes Claros: 'Massacre anunciado'

Ocupação do MTST foi invadida na manhã deste sábado (14/5) (foto: MTST/DIVULGAÇÃO)

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) denunciou a invasão de uma ocupação em Montes Claros, no Norte de Minas, por donos da propriedade e seguranças particulares na manhã deste sábado (14/5).



Segundo o relato, um dos proprietários esteve no local por volta das 9h e ameaçou os membros do movimento. Em seguida, seguranças privados chegaram às 11h.











MTST ocupou terreno em Montes Claros nessa sexta-feira (13/5) (foto: MTST/DIVULGAÇÃO)



Cerca de 50 pessoas integram a ocupação. “As 35 famílias estão em risco. Tem criança. Tem mulher grávida. Tem um jovem com autismo. Tá uma situação sem jeito… muito díficil”, complementou o líder do MTST.



As terras ocupadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto nessa sexta-feira (13/5) pertencem à família de Jairo Ataíde (DEM), ex-prefeito de Montes Claros. A propriedade está situada entre o aeroporto e a Lagoa da Pampulha.





Terras pertencem à família Ataíde, do ex-prefeito de Montes Claros (foto: Google Maps/Reprodução)





Conforme o MTST, os donos do terreno devem R$ 7 milhões de IPTU. “Eles ameaçam todo o tempo. Falam que vão botar fogo nas habitações”, disse Jairo Pereira.





Ainda segundo o movimento, a Polícia esteve no local, mas não prestou ajuda ou acolhimento.





O político Guilherme Boulos (PSOL), líder do MTST, usou as redes sociais para cobrar o governador mineiro Romeu Zema (Novo) sobre a situação.





URGENTE! Jagunços acabaram de bloquear o acesso à ocupação do MTST de Montes Claros (MG) e estão ameaçando as famílias. Cobramos ação imediata do governador Romeu Zema para evitar um massacre! %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 14, 2022





O Estado de Minas entrou em contato com o governo, porém não obteve resposta até o fechamento desta matéria.