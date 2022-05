Fernão Dias tem mais de 11km de congestionamento depois de carreta tombar

Carreta carregada de arroz tombou interrompendo a Rodovia BR-381 Fernão Dias, em Igarapé (foto: Divulgação)

Uma carreta tombada e dezenas de toneladas de arroz esparramadas pela BR-381 (Fernão Dias), em Igarapé, trazem transtorno aos motoristas e passageiros desde as 6h30 deste sábado (14/05), quando o veículo tombou e bloqueou a pista no sentido Belo Horizonte.O congestionamento já passa de 11 quilômetros, do KM532 ao KM521. Equipes da concessionária Arteris/Fernão Dias e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizam o local e orientam motoristas.O trecho onde ocorreu o acidente é uma loga sequência de curvas em descida acentuada, que exige que veículos freiem bastante, sobretudo os mais pesados. A via nesse local é duplicada, dotada de acostamentos, separação de sentidos e bem sinalizada.