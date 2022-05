BR-262: tombamento de carreta mata motorista

Motorista da carreta tanque morreu preso às ferragens (foto: BHnoQAP)

Um grave acidente com morte fechou a BR-262 em Luz, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Uma carreta tanque, com aproximadamente 38 mil litros de biodiesel, tombou na altura do km 544. O motorista morreu em meio às ferragens. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira (13/5).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão para liberar o trânsito na rodovia pois, além do acidente, houve vazamento de biodiesel do tanque da carreta. O veículo também ocupa todas as faixas em ambos os sentidos.

Os trabalhos devem prosseguir por toda a madrugada. O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) do Governo de Minas já foi acionado para o trecho para avaliar possíveis impactos ao meio ambiente. Também são aguardados os trabalhos de peritos.

Por volta das 21h, a retenção na BR-262 já se aproximava dos cinco quilômetros.