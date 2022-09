Datafolha, Ipec e Ipespe divulgam últimas pesquisas neste sábado (1/10)

Datafolha, Ipec e Ipespe divulgam últimas pesquisas amanhã (30/9) (foto: Ricardo Stukert/PT; Alan Santos/PR; PDT/DIVULGAÇÃO; MDB/DIVULGAÇÃO)





Uma última edição da pesquisa Datafolha foi registrada no dia 24 de setembro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com previsão de ser publicada nesta sexta-feira (30/9), mas a assessoria do instituto confirmou que será no dia 1º.





O levantamento questiona a opinião do eleitorado sobre o desempenho dos candidatos no debate, realizado na quinta-feira (29/9).





Já o Ipec (antigo Ibope) vai entrevistar 3.008 eleitores pessoalmente entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro, segundo o registro no TSE. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa vai abordar como o entrevistado se sente em relação à vida que leva hoje, a aprovação do governo atual e a sensação sobre o futuro do país.





Já o levantamento dp Ipespe foi realizado por telefone com 1.100 entrevistados nesta sexta-feira (30/9). A margem de erro é estimada em três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisas Datafolha, Ipec e Ipespe serão divulgadas amanhã, sábado (1/10), um dia antes das eleições.