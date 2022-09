Antes de debate, Lula assiste Pantanal e elogia atuação de Murilo Benício

Lula é fã da novela Pantanal da TV Globo (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PTB), postou uma foto do ex-presidente assistindo a novela.





“Antes de entrar no debate da Globo, me chamando pra ver Pantanal e elogiando a atuação de Murilo Benício. Bora, presidente, rumo à vitória!”, escreveu Freixo.



Foto de ontem! @LulaOficial antes de entrar no debate da Globo, me chamando pra ver Pantanal e elogiando a atuação de Murilo Benício. Bora, presidente, rumo à vitória! pic.twitter.com/rd6R5U9a8B %u2014 Marcelo Freixo 40 (@MarceloFreixo) September 30, 2022



Nesta sexta-feira (30/9), Lula usou a dramaturgia para comparar como vai ser sua relação com o agronegócio, caso venha ser eleito presidente do Brasil. Ao falar com jornalistas, em uma coletiva de imprensa, o petista disse que não quer ser como Tenório e sim como Zé Leôncio.









Para ele, Leôncio "é mais moderno e pensa numa agricultura mais correta de baixo carbono".





“Eu sei que serão 4 anos difíceis com muita briga. Eu não quero a minha relação rural com um agricultor que nem o Tenório da novela Pantanal que é grileiro, eu quero o Zé Leôncio que é mais moderno e que pensa numa agricultura mais correta de baixo carbono”, brincou.





Durante live de encerramento de campanha, Lula relatou ter chorado ao ver a personagem Juma ter sua filha.

