Lula sobre eleições em Minas: 'Na expectativa de ver Kalil governador'

Lula participa de uma super live, realizada nesta segunda-feira (26/9), que marca o encerramento da campanha.

Questionado pelo, sobre a visita de Jair Bolsonaro (PL), que volta a Minas Gerais dois dias antes das eleições e deve fazer uma motociata em Poços de Caldas , cidade da Região Sul do estado, onde ele ganhou com 69% dos votos no segundo turno em 2018, Lula disse que não tem planos de voltar ao estado.

O “grande ato”, segundo a campanha, “marcará a união de brasileiros e brasileiras de todos os segmentos da sociedade pela reconstrução do país, com as presenças e falas de personalidades e de histórias de vida transformadas pelo governo de Lula e suas políticas”.





A apresentação da superlive Brasil da Esperança contará com as participações de Thelminha, Muka do Space, Mônica Iozzi, Gregório Duvivier, Fernanda Catania (Foquinha) e João Luiz Pedrosa.