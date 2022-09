Bolsonaro voltará a Minas dois dias antes da eleição

Jair Bolsonaro durante comício em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, na última sexta (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, estará em Minas Gerais a dois dias da eleição presidencial de 2022 para ato político. Ele vai fazer uma motociata em Poços de Caldas, cidade da Região Sul do estado, onde ele ganhou com 69% dos votos no segundo turno em 2018.









"Mais uma vez, o nosso presidente vai estar prestigiando Minas Gerais. Nesta sexta-feira, dia 30 de setembro, presidente vai estar fazendo uma motociata em Poços de Caldas para prestigiar o nosso querido Sul de Minas", afirmou Engler, em vídeo publicado nas redes sociais.





"A concentração é a partir das 9h da manhã, no aeroporto. A gente vai fazer uma bela recepção no aeroporto do nosso capitão e a gente vai sair em motociata por Poços de Caldas", completou. A expectativa é de que Bolsonaro também realize um comício na cidade do Sul de Minas.

Bolsonaro em Minas

O presidente Bolsonaro voltará a Minas uma semana após realizar dois atos no estado. Na última sexta-feira (23), ele cumpriu agenda em Divinópolis , no Centro-Oeste mineiro, de manhã e, de tarde, esteve em Contagem , na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Interlocutores de Bolsonaro também pensam em um ato do presidente em Belo Horizonte ainda antes do primeiro turno. Contudo, uma visita à capital mineira ainda não é certa.





Desde o início oficial da campanha, em 18 de agosto, já foram feitas três visitas eleitorais de Bolsonaro a Minas. Ele abriu a campanha em Juiz de Fora , na Zona da Mata.





No dia 23 do mesmo mês, o presidente esteve em BH para um comício. Antes, reuniu-se com lideranças religiosas e empresários em Betim, na Região Metropolitana.





A terceira foi a mais recente, quando esteve em Divinópolis e Contagem. Em 19 de agosto, Bolsonaro esteve em BH, mas para participar da instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

Disputa

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são outros candidatos à Presidência da República.





O primeiro turno das eleições deste ano será no domingo (2). Em caso de segundo turno, ele acontecerá em 30 de outubro.