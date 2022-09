Ciro critica Lula e Bolsonaro: 'Suposto bem e um suposto mal'

Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência, durante leitura do 'manifesto à nação' (foto: Reprodução/YouTube Ciro Gomes)



Ciro afirma que os dois adversários conseguem "ludibriar a percepção popular" e atacou o fato de um embate entre "bem e mal" ter sido criado. Ao reafirmar a candidatura à Presidência da República na manhã desta segunda-feira (26/09), quando leu em São Paulo um "manifesto à nação", Ciro Gomes (PDT) criticou diretamente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), apontados como principais nomes na eleição presidencial de 2022.Ciro afirma que os dois adversários conseguem "ludibriar a percepção popular" e atacou o fato de um embate entre "bem e mal" ter sido criado.





"Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas, e Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fosse os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as máquinas poderosas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia que apenas um pode derrotar o outro e que esse passo atrás é o único meio de levar o país adiante", disse, ao ler o manifesto







Depois, Ciro fez críticas específicas a cada um dos rivais. "Lula e o PT passaram 14 anos no poder e deixaram o Brasil com os mesmos problemas que encontraram", afirmou, sobre o petista.





"Bolsonaro, sua cria maligna, seguiu parte dessa cartilha aliando-se ao 'centrão' e rendendo-se à corrupção e ao clientelismo e acrescentou, sem dúvida, conteúdos gigantescamente mais pavorosos: desrespeito às instituições e crimes contra a humanidade", disse a respeito do presidente, que tenta reeleição.





No manifesto, Ciro também defendeu o sistema eleitoral brasileiro, mas disse que há um "estelionato eleitoral" por conta do cenário colocado por Lula Bolsonaro . O candidato do PDT foi criticado recentemente por petistas por supostamente estar se aproximando de Bolsonaro e distanciado de Lula.





Com isso, uma campanha a respeito do chamado "voto útil" em 2022 foi criada - apoiadores de Lula afirmam que o petista é o principal nome para bater Bolsonaro no pleito.

Disputa

Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são outros candidatos à Presidência da República.





O primeiro turno das eleições deste ano será no domingo (2). Em caso de segundo turno, ele acontecerá em 30 de outubro.