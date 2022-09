Ciro reafirma candidatura e ataca Bolsonaro e Lula: 'Nada me deterá'

O candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, reafirmou na manhã desta segunda-feira (26/09) a candidatura na eleição de 2022. Ciro fez o que chamou de "manifesto à nação" para se comprometer ainda mais na disputa e atacou Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), apontados como extremos de uma polarização na corrida.

"Para esconder a culpa da renúncia covarde aos verdadeiros ideais de mudanças, muitos se escondem na desculpa que para se governar é necessário uma aliança com as forças do atraso", iniciou Ciro, ao ler o manifesto, em São Paulo.