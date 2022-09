Ciro fará pronunciamento à nação nesta segunda-feira (26/9)

O anúncio será feito amanhã (26/9) às 10h (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Ciro Gomes (PDT) anunciou neste domingo (25/9) que fará um "importante pronunciamento à nação" às 10h desta segunda-feira (26). O discurso será transmitido ao vivo nas redes sociais do concorrente à presidência da República.





Nas redes sociais, internautas especularam sobre o assunto. Alguns acreditam que o pedetista pode desistir de concorrer ao Palácio do Planalto - hipótese várias vezes descartada por ele -, enquanto outros dizem que a live será apenas um encerramento da campanha.









A postura do ex-governador do Ceará em relação a Lula tem desagradado eleitores do espectro político à esquerda, além de servir de munição no ataque de bolsonaristas ao ex-presidente.





Diante desse cenário, famosos apoiadores de Ciro, como os cantores Caetano Veloso e Tico Santa Cruz , anunciaram a escolha por Lula com a justificativa de tentar evitar um segundo turno contra Bolsonaro.





Além disso, conforme o Datafolha, 22% dos entrevistados que declararam voto em Ciro Gomes consideram a possibilidade de mudança para Lula no dia da eleição, em 2 de outubro.



Pesquisa





Ciro contabilizou 7% das intenções de voto na pesquisa Datafolha da última quinta-feira (22) . Ele é o terceiro colocado, abaixo de Lula (47%) e Bolsonaro (33%), e acima de Simone Tebet (5%).





O Datafolha ouviu 6.754 pessoas, entre 20 e 22 de setembro, em 343 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e o número no Tribunal Superior Eleitoral é BR-04180/2022.