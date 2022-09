Ciro sobre apoiadores de rivais: 'Lulaplanistas' e 'Bolsoplanistas'

Para Ciro, os apoiadores de Bolsonaro e Lula 'não aceitam a realidade' (foto: Correio Braziliense; Ricardo Stukert/PT; Alan Santos/PR)

O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, publicou uma peça publicitaria nas redes sociais onde cita “bolsoplanismo” e “lulaplanismo”. O vídeo critica os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ambos rivais de Ciro nas eleições.