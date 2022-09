Boulos: MBL acusa candidato de agressão, e PM tenta prender

Boulos quase foi preso neste domingo (25/9) (foto: Leonardo Paiva/ Divulgação)





A briga começou depois que integrantes do MBL acusaram o candidato de agredir um adolescente de 15 anos. Segundo Boulos, os militantes usaram o menor para provocar a equipe dele e depois o acusaram falsamente.









Boulos diz que 'bolsonarismo' de Zema fez surgir 'milícias' em Minas “Mais uma vez o MBL causa confusão com sua tática de provocação, da extrema direita, no pior estilo bolsonarista. Estávamos fazendo uma caminhada e cruzamos com um grupo do MBL, fizeram um menor colocar um telefone na minha cara, o que gerou um empurra, empurra, e não contentes chamaram a PM falando que eu agredi o rapaz”, explicou Boulos em vídeos nas redes sociais.









Para o candidato, os PMs eram "provavelmente bolsonaristas”. “Inacreditavelmente queriam me levar para delegacia, de forma ilegal. Tentaram me levar à força, mas a militância não deixou”.





Ainda segundo o candidato, a ação foi preocupante. “Não vamos nos intimidar. Não vai ser o MBL, movimento do Mamãe Falei, que assediou mulher na guerra, que vai me impedir de fazer campanha”.





Confira:

Mais uma vez os métodos baixos e desesperados do MBL. E, pior, com apoio de PMs bolsonaristas! pic.twitter.com/H4fzFUWqKL %u2014 Boulos 5%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E31%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E3 (@GuilhermeBoulos) September 25, 2022



