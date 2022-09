Arcebispo confirma que Padre Kelmon não faz parte da Igreja Ortodoxa

Padre Kelmon é candidato à Presidência da República pelo PTB e se apresenta como sacerdote da Igreja Ortodoxa no Brasil (foto: PRTB/REPRODUÇÃO) De acordo com uma nota, publicada no dia 14 de setembro, o baiano Kelmon Luís da Silva Souza, o Padre Kelmon, candidato pelo PTB ao Planalto, não é membro da Igreja Ortodoxa.





O texto é assinado por Dom Tito Paulo George Hanna, arcebispo da Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia do Brasil.





“Chegou ao nosso conhecimento que muitos cidadãos têm questionado membros da nossa igreja a respeito de um candidato à Presidência da República pelo PTB que se auto apresenta como Padre Kelmon, utilizando insígnias de nossa tradição, sobre a veracidade de seu vínculo à nossa Igreja”, começa o texto da Igreja Ortodoxa.

“Diante disso, esclarecemos que, em pleno respeito, mas também gozando da mesma liberdade de pensamento, consciência e religião prevista no 18º artigo da Declaração dos Direitos Humanos e no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, o referido candidato não é membro de nossa Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia do Brasil em nenhuma de suas paróquias, comunidades, missões ou obras sociais”, diz o documento.









Ele chamou atenção no último sábado (24/9), por aparecer no debate do STB, com as ventimentas.



O padre era vice na chapa de Ricardo Jefferson, mas obteve a cadeira de líder depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura do ex-deputado.



Ainda segundo o documento, o “padre” nunca foi seminarista ou membro do clero da Igreja em nenhum dos três graus da ordem, quer no Brasil ou em outro país.