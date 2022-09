Debate no SBT: Padre Kelmon elogia Bolsonaro e critica outros candidatos

Debate foi ao ar pelo SBT neste sábado (24/9) (foto: SBT/Reprodução)

"O senhor tem ajudado muito esse país, e nós estávamos vendo aqui um massacre. Nunca tinha visto isso na minha vida. Cinco partidos se juntaram para bater num presidente da República com falácias e mentiras”, declarou Kelmon, que, em seguida, reconheceu os problemas econômicos brasileiros, mas elogiou a gestão do chefe do Executivo federal.

Padre Kelmon aproveitou para criticar os mandatos petistas. “Foram 14 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo da Dilma e do Lula muitos apadrinhados enriqueceram. O presidente Bolsonaro aumentou o poder de compra do povo”. “O nosso país só não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes. Todos falaram mal do presidente. Será que ele não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade e corrupção”.Padre Kelmon aproveitou para criticar os mandatos petistas. “Foram 14 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo da Dilma e do Lula muitos apadrinhados enriqueceram. O presidente Bolsonaro aumentou o poder de compra do povo”.