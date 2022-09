Bolsonaro no debate do SBT: 'Nós tiramos a corrupção das manchetes'

Felipe d'Ávila (Novo) questionou o presidente Jair Bolsonaro (PL) o que ele fez para combater a corrupção no seu governo e o que fará para tirar a corrupão das manchetes. Felipe ainda usou a pergunta para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o acusando de ser "o líder de encândalos de corrupção".

Bolsonaro respondeu a Felipe d'Ávila que pontuou escandâlos de corrupção no governo Lula

Em resposta a d'Ávila, Bolsonaro ignorou as acusações envolvendo a compra de viagras, próteses penianas, compra de imóveis em dinheiro vivo, a relação com ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, entre outros, e disse que tirou a corrupção dos manchetes dos jornais.

"Três anos e oito meses e você não vê escandalo no meu governo. Quando acusam, tipo uma CPI aí fajuta do Senado, são falsas acusações. Ah, tentaram pegar uma propina na vacina tal. Nada foi pago, nada foi comprado dessas empresas", disse o presidente.

Para o presidente Jair Bolsonaro, o seu governo deu "exemplo" aos demais, colocando "pessoas corretas" para os ministérios.

Em seguida, d'Ávila o questionou sobre a diferença entre o mensalão e o orçamento secreto, o qual Bolsonaro inicialmente vetou o projeto e depois o aprovou. Para ele, a emenda parlamentar é parecida com o escandâlo do governo do ex-presidente Lula, o qual alguns deputados eram pagos para votar a favor de determinada legislação.