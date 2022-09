Debate no SBT: Bolsonaro defende compra de Viagra para militares

Defesa de Bolsonaro a viagra foi em direito de resposta para a candidata Soraya Thronicke (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu o uso de dinheiro público para a compra de Viagra para os militares do Exército durante o debate entre os presidenciáveis no SBT, neste sábado (24/9).





Bolsonaro citou o uso do viagra para tratamento da disfunção erétil. "Isso é usado por todos os médicos do Brasil", disse o chefe do Executivo, em resposta à candidata Soraya Thronicke (União Brasil), que o chamou de corrupto.









No direito de resposta, o presidente chamou Soraya de "estelionatária", pois, em 2018, toda sua campanha foi apoiada em cima de Bolsonaro.





"A senhora não me elegeu não. Todo o seu material de campanha está escrito lá: 'A candidata do Bolsonaro'", disparou.





Debate





Os principais candidatos à Presidência da República participam neste sábado (24/9), do debate ao vivo. São eles: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (MDB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou que não compareceria devido a um conflito de agenda.





O debate é promovido pelo SBT, em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a rádio Nova Brasil FM. O programa tem mediação de Carlos Nascimento.