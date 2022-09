Soraya sobre ausência de Lula em debate no SBT: 'Não gosta de trabalhar'

Senadora Soraya Thronicke (União) no debate do SBT, neste sábado (24/9) (foto: Reprodução/SBT) A senadora Soraya Thronicke (União), candidata à presidência, criticou a ausência do líder nas pesquisas nas intenções de voto nas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no debate do SBT, neste sábado (24/9). Ela fez uma comparação da conversa entre os presidenciáveis como uma entrevista de emprego e apontou que o petista “não gosta de trabalhar”.









Lula justificou a ausência no debate como um conflito de agenda, já que realizou dois comícios em São Paulo, neste sábado. Logo no domingo (25/9) estará com uma série de compromissos no Rio de Janeiro.





Debate no SBT

Os principais candidatos à Presidência da República participam neste sábado (24/9), do debate ao vivo. São eles: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PTD), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB).





O debate é promovido pelo SBT, em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a rádio Nova Brasil FM. O programa tem mediação de Carlos Nascimento.





São quatro blocos, com duração total de cerca de duas horas. A previsão de término será às 20h15. Em dois, os candidatos escolhem para qual adversário perguntar. Com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles respondem perguntas feitas pelos jornalistas dos veículos que compõem o pool.