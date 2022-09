Tebet a Bolsonaro no debate do SBT: 'Você mente. É péssimo exemplo'

Simone Tebet e Jair Bolsonaro no debate do SBT, neste sábado (24/9) (foto: Reprodução/SBT)

A senadora Simone Tebet (MDB), candidata à presidência, acusou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) de mentir em rede nacional, durante o debate do SBT, neste sábado (24/9). Segundo ela, o chefe do Executivo “é um péssimo exemplo” após ele dizer que defende as mulheres.