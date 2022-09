Bolsonaro sobre debate no SBT: 'Não tenho estratégia. É sentimento'

Bolsonaro participará do debate no SBT, neste sábado, às 18h15 (foto: Reprodução/YouTube) O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que não tem uma estratégia para o debate do SBT, que irá ocorrer na noite deste sábado (24/9). Questionado sobre qual método adotaria no debate já que o seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não estará presente, Bolsonaro disse que irá pelo "sentimento".





Para o candidato, o petista faltou ao debate pois foi "muito mal" no último. Mais cedo, Lula alegou que não iria ao debate pois não conhece o Padre Kelmon, candidato pelo PTB que irá participar pela primeira vez.





"Faz uma semana que entrou um candidato que eu sei nem quem é. Então, eu precisava estudar essa biografia desse cidadão, o histórico político dele, o que que ele já fez", declarou o ex-presidente. Lula também alegou incompatibilidade de agenda.





Bolsonaro disse que no debate não há espaço para falar sobre suas propostas de governo. Para ele, este momento é de questionar os outros candidatos.





Um dos exemplos citados pelo presidente é a pauta feminina. Bolsonaro disse que é muito atacado nessa questão.





Recentemente, o candidato tem tentado diminuir a sua rejeição com o público feminino. Uma dessas estratégias envolve a participação da primeira-dama Michelle Bolsonaro em seus eventos de campanha, com o intuito de melhorar a sua imagem com o público.