Michelle tenta diminuir rejeição de Bolsonaro entre mulheres citando Deus

Michelle Bolsonaro saiu em defesa do marido sobre acusações de ódio contra mulheres (foto: Reprodução/AFP)

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, disse em um evento de campanha, nessa quarta-feira (14/9), que "Deus tem falado muito ao coração" do presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada durante a participação do evento "Mulheres pelo Brasil", em Natal, no Rio Grande do Norte.