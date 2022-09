Bolsonaro sobre ausência de Lula: 'Ex-presidiário não tem compromisso'

Presidente Jair Bolsonaro participa de debate no SBT hoje, às 18h15 (foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate do SBT, que irá ocorrer na noite deste sábado (24/9). Ao ser questionado sobre o petista, Bolsonaro disse que a falta de Lula é um descompromisso com a população. O presidente alegou não ter comparecido aos debates em 2018 por questões médicas. O debate acontece às 18h15.