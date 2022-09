Pesquisa F5: Lula tem vantagem de 12 pontos sobre Bolsonaro em Minas

Ex-presidente Lula é a preferência do eleitorado mineira, indica pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados (foto: Reprodução/AFP) Estado de Minas, o petista tem 47,3% das intenções de voto. O presidente O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os mineiros na corrida eleitoral para o Planalto. De acordo com a pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo, o petista tem 47,3% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição, com 35,9% das intenções de voto.









Os outros candidatos ficaram abaixo de 0,5%. Entre os entrevistados, 4,1% disseram estar indecisos; votos brancos e nulos somam 2,7%.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno





Lula (PT): 47,3%

Jair Bolsonaro (PL): 35,9%

Ciro Gomes (PDT): 3,5%

Simone Tebet (MDB): 3%

Soraya Thronicke (União): 1,9%

Felipe d'Ávila (Novo): 0,8%

Vera Lúcia (PSTU): 0,2%

Padre Kelmon (PTB): 0,1%

Sofia Manzano (PCB): 0,1%

Eymael (DC): 0%

Leo Péricles (UP): 0%

Brancos/nulos: 2,7%

Indecisos: 4,1%





Segundo turno





Em um eventual segundo turno, o ex-presidente tem 52,6% da preferência dos eleitores mineiros. Já Bolsonaro tem 40,5% das intenções de voto. 4% dos entrevistados estão indecisos e 2,7% votariam em branco.





A pesquisa

Os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre os dias 19 e 22 de setembro. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob os números MG-06101/2022 e BR-05736/2022.