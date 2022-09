Ciro critica ausência de Lula em debate: 'Não veio enfrentar o fascismo'

Ciro Gomes disse que vai denunciar a corrupção e o fascismo durante debate do SBT (foto: Reprodução/Roda Viva)

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) criticou a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate do SBT, que vai ser realizado neste sábado (24/9).

"É lamentável que um candidato que diz que precisa fazer um voto útil para enfrentar o fascismo não venha na presença do adversário mostrar o fascismo dele. Eu estou aqui. Vou denunciar a corrupção, o fascismo, e mostrar que o Brasil tem saída", declarou Ciro em entrevista à CNN Brasil, ao chegar ao local.

A emissora e o SBT integram o pool que vai realizar o debate desta noite, assim como os veículos Estadão, Veja, Terra e Nova Brasil FM.

Além de Ciro, também vão participar o presidente Jair Bolsonaro (PL), as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), além de Felipe D'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB).