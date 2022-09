'Bolsonaro vai ganhar em dois terços dos estados', diz Ciro Nogueira

Nogueira disse que dados são de pesquisas e levantamentos internos da campanha (foto: Marcos Correa / Divulgação)

O ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, que também coordena a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), declarou neste sábado (24/9) que o chefe do Executivo nacional vai ganhar as eleições em dois terços dos estados brasileiros.

A afirmação foi feita na sua página no Twitter e, segundo ele, tem como base pesquisas e levantamentos internos da campanha do presidente.

"ATENÇÃO: o presidente Bolsonaro vai GANHAR em 2/3 dos estados. As empresas de pesquisas que o colocam empatado no SUL, perdendo no SUDESTE, no CO e no NORTE serão totalmente DESMORALIZADAS", publicou.

ATENÇÃO: o presidente Bolsonaro vai GANHAR em 2/3 dos estados. As empresas de pesquisas que o colocam empatado no SUL, perdendo no SUDESTE, no CO e no NORTE serão totalmente DESMORALIZADAS. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 24, 2022

Férias canceladas

Nessa sexta-feira (23/9), Nogueira desistiu de tirar férias das duas funções oficiais até o dia 2 de outubro.

Ele iria se afastar para trabalhar na campanha da ex-mulher, Iracema Portella (PP), candidata a vice-governadora do Piauí.

De acordo com a jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, o cancelamento se deu após repercussão ruim das férias.