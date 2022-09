Ciro Nogueira adia férias para 'depois da reeleição de Bolsonaro'

Ciro Nogueira é o coordenador da campanha de Bolsonaro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), cancelou as férias de uma semana que iria tirar das duas funções até 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições.









De acordo com a equipe de Ciro Nogueira, "o ministro deverá ingressar com nova solicitação de férias depois das eleições". "Irei descansar após a reeleição do presidente Bolsonaro", afirmou Ciro Nogueira, em nota enviada à GloboNews.





Iracema é vice na chapa com Sílvio Mendes (União). Mesmo com a vice sendo esposa de uma figura de confiança de Bolsonaro, a campanha tenta se dissociar do presidente. Isso porque o PL tem Coronel Diego Melo (PL) como o nome bolsonarista na disputa.

Eleições 2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo do Piauí, Geraldo Carvalho (PSTU), Gessy Lima (PSC), Gustavo Henrique (Patriota), Lourdes Mello (PCO), Madalena Nunes (Psol), Rafael Fonteles (PT) e Ravenna Castro (PMN) também estão na disputa.





Caso necessário segundo turno das eleições, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.