Bolsonaro é recebido por apoiadores em aeroporto de Divinópolis

Presidente participa de motociata em Divinópolis; em seguida, parte para Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Divinópolis, Centro-Oeste de Minas, no fim da manhã desta sexta-feira (23/9) e foi recebido por apoiadores no aeroporto da cidade. O candidato à reeleição faz ato de campanha na cidade junto com o nome do PL ao governo de Minas, Carlos Viana, e o candidato ao senador, Cleitinho Azevedo (PSC).