Noroeste de MG: Pesquisa F5 para presidente, governo, Senado, Câmara e AL

No Noroeste de Minas, Bolsonaro tem 36,8% e Lula 32,8% (foto: Evaristo Sa/AFP) Segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada nesta sexta-feira (23/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 36,8% das intenções de voto em Unaí, João Pinheiro e Paracatu, cidades do Noroeste de Minas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 32,8%.









Governo de Minas





A pesquisa do Instituto F5 também procurou saber a preferência dos eleitores para o governo de Minas. Segundo o levantamento, o governador Romeu Zema (Novo) está na liderança com 41,8%, Alexandre Kalil (PSD) tem 12,4%. Chama atenção o número de eleitores indecisos ou que ainda não sabem em quem votar: 30,5%. Carlos Viana (PL) atinge 1,8%. Os demais candidatos não atingiram 1%. Brancos e nulos: 11,3%.





Senado









Brancos e nulos somam 18,2%.

Deputado federal





No cenário espontâneo, a corrida eleitoral em Unaí, João Pinheiro e Paracatu tem Arquimedes Borges (Avante) à frente, com 15,2%; Andréa Machado (PSD), 5%; Zé Eduardo (PMN), 4,5%; Gustavo Adjuto (PL), 2,3%. Zé Vitor (PL), candidato à reeleição, 1,5%; Gabriel Ferrão (União), 1,3%; Zé Silva (Solidariedade), candidato à reeleição, 1,2%. Gabriel Ferrão e Nikolas Ferreira (PL) têm 1,1%; Odair Cunha (PT) e Léo Motta (Republicanos), candidatos à reeleição, 0,6%.





Ana Valentini (Novo), Denis Brasileiro (Republicanos) e o deputado federal Eros Biondini (PL) têm 0,4% Lourene Alves (MDB), deputado federal Gilberto Abramo (Republicanos), deputada federal Greyce Elias (Avante), 0,3%. Vaguinho do ônibus (PP), Gaspar Chaveiro (PMN), deputado federal Domingos Sávio (PL), Maurício do Vôlei (PL), Valdivino Guimarães (PMN), Ana Paula Junqueira Leão (PP), 0,2%.





Juliana Plumucena (Podemos), Bispo Bruno Santos (Patriota), deputado federal Padre João (PT), deputado federal Lincoln Portela (PL), deputado federal Pinheirinho (PP), deputado federal André Janones (Avante), Zé Arnaldo - que não aparece na lista de candidatos disponibilizada pelo TSE, mas foi citado pelos entrevistados -, Laidson Borges (Patriota), Pastor Charles e Lourenço - que também não aparecem na lista de candidato, deputado federal Rogério Correia (PT), Luis Carlos - que também não aparece na lista - e Delio Pinheiro (PDT) têm 0,1%.





42,7% dos entrevistados estão indecisos, enquanto 16,9% afirmaram que votariam em ninguém, em branco ou nulo. 1,4% dos entrevistados não respondeu.

Deputado estadual

No cenário espontâneo para deputado estadual, Marli Ribeiro (PSC) aparece em primeiro lugar, com 5,7%, seguida de Thiago Martins (Solidariedade), com 5,4%. Shilma Nunes (PP) tem 1,8%; Delvito Alves (PP), 1,4%; deputado estadual Bosco (Cidadania) 1,3%; deputado estadual Inácio Franco (PV) 0,7%. Nilda da Associação (PSB) e Eugênio Ferreira (PMN), têm 0,6%.





O deputado estadual Charles Santos (Republicanos) tem 0,5%. Gilson Melo (Pros) e Lara Luísa, 0,4% (PDT). Deputado estadual Ulysses Gomes (PT), 0,3%. Deputado estadual Arnaldo Silva (União), João Vitor, deputado estadual Noraldino Júnior (PSB), Dr. Eli, Ludmila e Luizinho Rocha (PT) têm 0,2%.





Dr. Manuel, Bira, Gladson Borges, Prof. Diego, Motta (PDT), Zilda, Caporezzo (PL), Prof. Joaquim Carlos (PSOL), Gustavo Adjuto (PL) que disputa para deputado federal - não estadual -, Mário Miranda, deputada estadual Ione Pinheiro (União), Leleco Pimentel (PT), Cássio (União), Tio Pereira, Zé Vitor, deputado estadual Bruno Engler (PL), Gilson Batista, deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), Eli Padro, Tonho Prado (PMN), Gustavo Brasileiro (Novo), Bispo Gilberto, Rose Viana, Anderson Costa (PP), Gilson Martins (Pros), Lorena Alves, Nikolas, Bim da Ambulância (Avante), Paulo Leocadio (Republicanos), Fred Costa têm 0,1%.





Os indecisos são 54,9%, enquanto 20,7% dizem que não votariam em ninguém, em branco ou nulo. 0,9% não respondeu.





A pesquisa

A pesquisa foi realizada nas cidades de João Pinheiro, Unaí e Paracatu, do Noroeste de Minas nos dias 19 e 20 de setembro.





Foram 1000 entrevistas, com margem de erro de 3.1 pontos percentuais e o nível de confiabilidade é 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-02606/2022 e BR-08269/2022.