Bolsonaro em Divinópolis atrai apoiadores regionais e ambulantes

Apoiadores começaram a chegar nas primeiras horas da manhã para acompanhar o comício (foto: Amanda Quintiliano) O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) cumpre compromissos em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta manhã de sexta-feira (23/9). A praça do Santuário, local escolhido para o comício, começou a receber as primeiras pessoas ainda no início do dia. Entre apoiadores, ambulantes se posicionavam em busca de renda extra.



Edson Brito de Santana veio de mais longe. De São Paulo, capital, ele tem acompanhado o candidato de canto a canto do país. "Estou junto dele desde Juiz de Fora. Vou basicamente aonde ele estiver”, contou.

Apoiadores

A costureira Rosa Maria chegou cedo para ficar bem em frente ao palco (foto: Amanda Quintiliano )

Enquanto os vendedores ambulantes se ajeitavam, apoiadores chegavam em busca do melhor lugar.



Rosa Maria chegou antes das 8h para acompanhar o comício previsto para começar as 11 horas. “Sou a favor da família, contra a ideologia de gênero, contra o aborto. Isso me motiva a estar aqui”, afirmou a costureira que mora em Divinópolis.

Waldecir e José Geraldo vieram de Itaúna e Igaratinga, respectivamente (foto: Amanda Quintiliano )



Um de Itaúna e outro de Igaratinga, José Geraldo e Waldecir Alves, já pareciam ser amigos de longo tempo. Motivados pela mesma ideologia, já estavam em frente ao palco, enrolados em bandeiras, para ouvir Bolsonaro.

"Estou aqui para apoiar o presidente que está fazendo grandes coisas para o país e para que ele continue. Não queremos ladrões igual ao PT", afirmou José Geraldo que é comerciante.

"Vim motivado pelo patriotismo, a liberdade e a esperança de todo mundo que está aqui. Estou aqui pensando no futuro dos meus filhos", declarou o eletricista Waldecir Alves.

Ruas em verde e amarelo

Enquanto apoiadores se juntavam na praça, pelo trajeto do aeroporto até o local, várias pessoas se aglomeravam à espera do candidato. Alguns estavam a pé, outros em cima de veículos.



Motociclistas também se concentravam para a motociata que guiará o postulante até o palco onde falará ao público.

Visita

Essa é a primeira vez que Bolsonaro visita Divinópolis, berço do deputado estadual e candidato a senador Cleitinho Azevedo (PSC) que tem o aval dele na disputa. Desde o início oficial da campanha eleitoral, esta é a quarta visita do presidente a Minas Gerais como candidato.

Com o segundo maior colégio eleitoral do país, nunca um presidente foi eleito sem vencer no estado.

Em Divinópolis, ele também participará de um encontro com religiosos em um clube. Depois, ele segue para Contagem, na região metropolitana, onde também cumpre agenda de campanha.

*Amanda Quintiliano especial para o EM