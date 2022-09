Viana diz que planeja visita de Bolsonaro a BH ainda no primeiro turno

Carlos Viana durante debate na TV Alterosa entre candidatos ao governo mineiro (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

O senador e candidato ao Governo de Minas Carlos Viana (PL) disse que trabalha com a campanha de Jair Bolsonaro para mais uma visita do presidente a Belo Horizonte antes do primeiro turno das eleições. Viana participa de ato de campanha em Divinópolis nesta sexta-feira.