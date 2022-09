Ciro Nogueira sobre possibilidade de vitória de Lula: 'Parece ficção'

Já vejo a discussão sobre nomes para ministérios, criação de novas pastas, políticas públicas do "governo Lula". Parece ficção científica. Falta só um detalhezinho: voto. E antes disso, um fato: Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



THE END